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Суд по делу Гандзюк пройдет в Днепропетровской области – СМИ

21 мая, 19:13

Часть подсудимых оттуда родом

Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко.

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что Верховный суд удовлетворил ее ходатайство о передаче дела по подсудности.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как лицо, участвовавшее во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее данные лица указывали совсем другие адреса проживания. Лишь один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой дальний район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", – сказал адвокат.

Он также отметил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых.

Обычно в таких случаях, сказал Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

По его данным, решение Верховного суда еще не передано в исполнение в Херсонский суд.

Как сообщалось, суд по делу Гандзюк должен начаться 27 мая.

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Тег суд, Херсон, Днепропетровская область, Гандзюк

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Источник:

УНИАН

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