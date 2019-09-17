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Суд в Днепре оставил без изменений пожизненный приговор убийце полицейских

17 сентября, 16:35

Апелляцию Пугачева оставили без удовлетворение

Александр Пугачев после задержания

Александр Пугачев после задержания / Фото: Facebook

Днепровский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы двух полицейских Александра Пугачева – его пожизненное заключение осталось в силе.

"В ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции – без изменений", – заявили в пресс-службе суда.

Напомним, 8 апреля суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного бойца "Торнадо "Александра Пугачева к пожизненному заключению за совершенное им 25 сентября 2016 года убийство двух патрульных, которые  остановили водителя-нарушителя, проехавшего на красный сигнал светофора.

После того, как шофер потребовал его отпустить, а копы отказали, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.

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убийство Днепр пожизненное заключение апелляция Пугачев

Источник: Укринформ

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