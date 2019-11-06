Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное

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В Днепре суд вынес приговор Валентину Земцову, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его четырехлетнего сына, а также нанес серьезные ранения беременной женщине.

Как сообщил пресс-секретарь суда Илья Мищук, подсудимый признал свою вину. Дело рассматривалось в Амур-Нижнеднепровском суде Днепра, поскольку его мачеха работает судьей в Павлограде, а отец занимается бизнесом.

Напомним, поздним вечером 10 марта 2018 года в Павлограде 18-летний парень пришел в дом соседей и устроил настоящую резню: он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, беременной женщине и их малолетнему ребенку.

От полученных ранений 30-летний отец и его сын погибли, а 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу. Впоследствии юноша, который скрылся с места преступления, был задержан и взят под стражу – им оказался 18-летний школьник.

Напомним, в Павлограде было совершено кровавое преступление – в одном из домов города произошла резня. Жертвами убийства, в котором подозревают школьника, стал 30-летний мужчина и его четырехлетний сын, а 35-летняя беременная женщина оказалась в больнице.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства и вскоре задержали 18-летнего парня, который признался, что в ночь убийства был пьян.

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