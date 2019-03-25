"Судейская кровь": в Днепре проверят родню служителей Фемиды

Инициаторы проекта говорят: это поможет вывести нечестных слуг на чистую воду

Иллюстрация. Фото: Facebook

"Судейская кровь": в Днепре проверят родню служителей Фемиды Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/324/5c89123246971.jpg 2019-03-25T16:09:00+02:00 Днепр Инициаторы проекта говорят: это поможет вывести нечестных слуг на чистую воду

В рамках судебной реформы в Днепре презентовали проект "Судейская кровь". Благодаря собранной в открытых источниках информации желающие могут ознакомиться, с кем служители Фемиды связаны узами и обязательствами. Инициаторы проекта говорят: это поможет вывести нечестных слуг на чистую воду. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как проект может помочь стражам порядка и общественникам.

Идея создания проекта родилась у авторов прошлой осенью. Создать особый информационный ресурс решили в рамках судебной реформы, которая действует в Украине с 2016 года.

"Мало кто знает, что судьи подают декларации о доходах, которые хранятся на сайте Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, их непросто найти. Тогда у нас появилась идея создать базу, которая была бы более удобна для пользования. Сделано это для того, чтобы судьи не принимали решение в условиях конфликта интересов. Такие конфликты могут возникать, когда один член семьи может быть судьей, а другой — правоохранителем. Чтобы судью было возможно контролировать", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" участница проекта Евгения Моторевская.

Сами же блюстители закона отнеслись к проекту с некой настороженностью. В Киеве судьи активно его критиковали, в Запорожье — пытались сорвать презентацию.

"Никаких официальных претензий мы не получали. В Запорожье перед презентацией два местных адвоката, один из которых оказался еще и политиком, обещали сорвать презентацию. У нас там была публичная дискуссия, однако впоследствии они на нее даже не пришли", — отметила Евгения Моторевская.

Между тем днепровские адвокаты отмечают: проект будет полезен не только журналистам и участникам судебных разбирательств, но и всем жителям Украины.

"Конечно, судьи имеют родственников, и быть ребенком, мужем или женой судьи — еще не значит автоматически быть причастным к кумовству. Сам судья в случае родственных связей в каком-либо деле или заинтересованности в результатах этого дела должен взять самоотвод для обеспечения доверия и беспристрастности суда", — делится с нами адвокат, партнер адвокатского объединения "Дефенсио" Андрей Ишханян.

Напомним, Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд. В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых.

Также мы писали, что президент Петр Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту.

Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.