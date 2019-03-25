"Судейская кровь": в Днепре проверят родню служителей Фемиды
Инициаторы проекта говорят: это поможет вывести нечестных слуг на чистую воду
В рамках судебной реформы в Днепре презентовали проект "Судейская кровь". Благодаря собранной в открытых источниках информации желающие могут ознакомиться, с кем служители Фемиды связаны узами и обязательствами. Инициаторы проекта говорят: это поможет вывести нечестных слуг на чистую воду. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как проект может помочь стражам порядка и общественникам.
Идея создания проекта родилась у авторов прошлой осенью. Создать особый информационный ресурс решили в рамках судебной реформы, которая действует в Украине с 2016 года.
"Мало кто знает, что судьи подают декларации о доходах, которые хранятся на сайте Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, их непросто найти. Тогда у нас появилась идея создать базу, которая была бы более удобна для пользования. Сделано это для того, чтобы судьи не принимали решение в условиях конфликта интересов. Такие конфликты могут возникать, когда один член семьи может быть судьей, а другой — правоохранителем. Чтобы судью было возможно контролировать", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" участница проекта Евгения Моторевская.
Сами же блюстители закона отнеслись к проекту с некой настороженностью. В Киеве судьи активно его критиковали, в Запорожье — пытались сорвать презентацию.
"Никаких официальных претензий мы не получали. В Запорожье перед презентацией два местных адвоката, один из которых оказался еще и политиком, обещали сорвать презентацию. У нас там была публичная дискуссия, однако впоследствии они на нее даже не пришли", — отметила Евгения Моторевская.
Между тем днепровские адвокаты отмечают: проект будет полезен не только журналистам и участникам судебных разбирательств, но и всем жителям Украины.
"Конечно, судьи имеют родственников, и быть ребенком, мужем или женой судьи — еще не значит автоматически быть причастным к кумовству. Сам судья в случае родственных связей в каком-либо деле или заинтересованности в результатах этого дела должен взять самоотвод для обеспечения доверия и беспристрастности суда", — делится с нами адвокат, партнер адвокатского объединения "Дефенсио" Андрей Ишханян.
Напомним, Порошенко предложили 35 кандидатов на должность судьи в Антикоррупционный суд. В представлении президенту оказались 22 судьи, 11 адвокатов и двое ученых.
Также мы писали, что президент Петр Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту.
Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.
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