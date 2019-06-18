Сумки из старой одежды: переселенка из Донецка нашла необычный заработок

Женщина зарабатывает на пошиве сумок из старой одежды

В поисках заработка переселенка из Донецка нашла дело по душе – Наталья Кобзар, переехав в Кривой Рог, начала шить сумки из старой одежды. Профессиональное оборудование она приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам.

"Это подкладки будущие, а это – будущие сумки. Джинс, и на подкладки используется, в основном, рубашечное полотно", – объяснила мастерица.

Женщина показала, из чего она делает свои творения. Психолог по образованию стала швеей после вынужденного переезда из родного Донецка. Дом ее семьи был недалеко от аэропорта. В чужом городе женщина с двумя дочками искала срочного заработка.

"Вышивала я дома, еще в декретном отпуске. Для подружки подружек, и так далее, чтобы денежки были на ниточки. А потом в процессе это все развивалось, надо было чем-то зарабатывать. Думаю – почему не этим", – призналась она.

Вначале она делала украшения для волос, а потом ей пришла мысль об изготовлении сумок. Именно о них спрашивали первые покупатели. Улучшить свою идею Наталья решила с двойной пользой.

"Принципиальная позиция всей моей идеи – это использовать вторсырье. Вторсырье в тканях", – заявила она.

Благодаря победе в трех грантовых программах для переселенцев она купила оборудования. После всех приготовлений зарегистрировалась как частный предприниматель.

Хоть рюкзак, хоть косметичку – мастерица может сделать все из потрепанных джинсов. К бизнесу с малых лет к бизнесу привлекаются и восьмилетняя Катя с шестилетней Олесей. Им уже доверяют выкройки.

"Лишние куски ткани, мама мне намечала маркером, а я уже отрезала ножницами. Получался кусок с рисунком", – рассказала Катя Шмалько, дочь мастерицы.

Прибыли от своего дела семьи Кобзарей на жизнь хватает. А удовольствия – и вовсе. Пока что Наталья шьет сумки в квартире и мечтает о собственной мастерской, а также надеется вскоре взять на работу нескольких мастериц.

Напомним, недавно в Донецкой области ключи от 63 квартир вручили переселенцам в Мариуполе. А ранее в Днепропетровской области сотрудники банка украли с карточек переселенцев полмиллиона гривен.

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