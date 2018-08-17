"Свадебный" автомобиль и полмиллиона гривен: подробности вооруженного ограбления в Днепре

Сегодня, 17:51

Двое злоумышленников передвигались на автомобиле с номерными знаками "Свадьба"

"Свадебный" автомобиль и полмиллиона гривен: подробности вооруженного ограбления в Днепре

Полицейские задержали двоих иностранцев, которые 13 августа ограбили сотрудников предприятия розничной торговли в Днепре на полмиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Мужчин задержали и доставили в Соборное отделение полиции. Вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к преступлению, изъяты. Пострадавшие узнали в подозреваемых нападающих", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, мужчины во время ограбления передвигались на автомобиле с номерными знаками "Свадьба". Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения на время досудебного расследования и продолжаются следственные действия Мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, утром 13 августа в Днепре произошло ограбление: неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у троих мужчин около 500 тысяч гривен

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.
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