Связали и отобрали последнее: в Днепропетровской области разбойники с ножами напали на пенсионеров (фото)

В Днепропетровской области трое мужчин залезли в дом пенсионеров, связали их и, угрожая ножом, отобрали последнее. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Инцидент случился в Криничанском районе.

"Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших", – говорится на сайте.

Сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД задержали трех злоумышленников – жителей Кривого Рога в возрасте 29, 34 и 37 лет. Все они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам избирают меру пресечения. Разбойникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее мы сообщали, как в Николаеве двое злоумышленников ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев, требуя отдать деньги.

Кроме того, в январе во Львовской области произошло резонансное ограбление – злоумышленники в масках ворвались в дом и под пытками "выбили" деньги из его жильцов.

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