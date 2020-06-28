Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Связали и отобрали последнее: в Днепропетровской области разбойники с ножами напали на пенсионеров (фото)

28 июня, 13:18

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Чтобы задержать грабителей, задействовали спецназовцев

В Днепропетровской области трое мужчин залезли в дом пенсионеров, связали их и, угрожая ножом, отобрали последнее. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Реклама

Инцидент случился в Криничанском районе.

"Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших", – говорится на сайте.

Сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД задержали трех злоумышленников – жителей Кривого Рога в возрасте 29, 34 и 37 лет. Все они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины. У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленникам избирают меру пресечения. Разбойникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тренде
Дело МН17: появились новые доказательства, что самолет сбили "Буком"
Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, как в Николаеве двое злоумышленников ворвались в частный жилой дом и пытали хозяев, требуя отдать деньги.

Кроме того, в январе во Львовской области произошло резонансное ограбление – злоумышленники в масках ворвались в дом и под пытками "выбили" деньги из его жильцов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

разбой пенсионеры Днепропетровская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снимала на видео нарушения карантина: в Днепре избили журналистку (видео)
Снимала на видео нарушения карантина: в Днепре избили журналистку (видео)Днепр
Умер у напарника на руках: появились подробности гибели полицейского в Днепре
Умер у напарника на руках: появились подробности гибели полицейского в ДнепреДнепр
В Днепре в доме нашли мертвыми четырех человек: что известно
В Днепре в доме нашли мертвыми четырех человек: что известноДнепр
Кровавое задержание: в Днепре во время поимки преступника погиб полицейский
Кровавое задержание: в Днепре во время поимки преступника погиб полицейскийДнепр
Депутаты
Депутаты "Слуги народа" нарушили карантин: видео из ресторанаПолитика
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областях
Карантин в Украине: какие запреты действуют в разных областяхУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять