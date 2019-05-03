Связали супругов и устроили стрельбу: в Днепре произошло дерзкое ограбление

Преступники вынесли из дома около 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов

Фото: dp.informator.ua.

В Днепре вооруженные мужчины в балаклавах ворвались в частный дом и связали хозяев. Грабители вынесли из дома крупную сумму денег, сообщает "Информатор".

Дерзкое ограбление произошло сегодня в 8:30 на улице Лысенко. В дом ворвались двое преступников. Чтобы запугать супругов, они несколько раз выстрелили им в область ног. Хозяева дома не пострадали, но выстрелов было достаточно, чтобы те выполнили все требования преступников. Мужчины связали мужчину и женщину, и вынесли из дома около 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Также они не побрезговали золотыми изделиями.

Как только преступники ушли, пострадавшие вызвали полицию. Сейчас полицейские разыскивают преступников.

Напомним, не так давно под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

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