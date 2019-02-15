ТОП-10 проектов Днепра: роллердром и строительно-информационный центр

Днепряне подали сотни идей для улучшения пространства и получили 31 млн грн

Фото: Pixabay

ТОП-10 проектов Днепра: роллердром и строительно-информационный центр Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5f4/644/5c65f46448abd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5f4/644/5c65f46448abd.jpg 2019-02-15T06:07:00+02:00 Днепр Днепряне подали сотни идей для улучшения пространства и получили 31 млн грн

Активные днепряне с каждым годом улучшают пространство вокруг себя. Благодаря амбициозным идеям и "Бюджету участия" удается создавать новые площадки для детей и даже ремонтировать дороги внутри дворов. На официальном сайте программы — сотни актуальных для города и объединенных общин проектов. В 2018-м эксперты отобрали 111 победителей, которые получили 31 млн грн на воплощение задуманного. "Сегодня" выяснила, какие проекты подают на конкурс днепряне и как проходит отбор.

ПРОЕКТЫ. Больше всего горожан волнует сфера образования и ЖКХ. Немало проектов направлены на ремонт дорог и тротуаров вокруг школ, а также строительство стройплощадок. Что касается активного отдыха, то на сайте "Бюджета участия" зарегистрированы десятки проектов, которые инициируют установку новых спортивных тренажеров и оборудование зон для занятий воркаутом.

Мы выбрали самые затратные проекты, которые горожане предлагают воплотить в жизнь

(см. инфографику). Согласно одному из них, на в районе 12 Квартала вскоре появится современный роллердром. Автор проекта Лариса Свидовская отмечает: площадка позволит юным экстремалам заниматься спортом возле дома.

Кроме того, на стадии реализации находится проект создания строительно-информационного центра, где будущих строителей научат использовать в работе современные строительные материалы.

РЕАЛИЗАЦИЯ. Подать проект может каждый. Для этого его необходимо зарегистрировать на сайте "Бюджета участия". После чего он пройдет модерацию: в департаменте энергоэффективных технологий и инициатив, а затем в профильном департаменте.

"Все проекты проходят через профильные департаменты, где оценивают, насколько проект актуален, не совпадает ли он с действующими программами, исключают всевозможные нюансы. Если все хорошо, департамент дает одобрение. После чего весь пакет документов ожидает начала голосования — оно длится в среднем три недели. Авторы тем временем агитируют за свои проекты. А уже после завершения голосования утверждается список победителей — их определяет экспертная комиссия", — рассказывает "Сегодня" главный специалист отдела общественных инициатив департамента энергоэффективных технологий Владислав Соловьев.

Ранее мы писали, что в Днепре появились новые детские площадки и уличное LED-освещение. Компания ДТЭК помогла построить детскую площадку в поселке Чапли и обустроить комфортную пешеходную дорожку на ж/м Приднепровский.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.