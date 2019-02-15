Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

ТОП-10 проектов Днепра: роллердром и строительно-информационный центр

Сегодня, 06:07

Днепряне подали сотни идей для улучшения пространства и получили 31 млн грн

Фото: Pixabay
ТОП-10 проектов Днепра: роллердром и строительно-информационный центр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5f4/644/5c65f46448abd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5f4/644/5c65f46448abd.jpg Днепр Днепряне подали сотни идей для улучшения пространства и получили 31 млн грн

Активные днепряне с каждым годом улучшают пространство вокруг себя. Благодаря амбициозным идеям и "Бюджету участия" удается создавать новые площадки для детей и даже ремонтировать дороги внутри дворов. На официальном сайте программы — сотни актуальных для города и объединенных общин проектов. В 2018-м эксперты отобрали 111 победителей, которые получили 31 млн грн на воплощение задуманного. "Сегодня" выяснила, какие проекты подают на конкурс днепряне и как проходит отбор.

ПРОЕКТЫ. Больше всего горожан волнует сфера образования и ЖКХ. Немало проектов направлены на ремонт дорог и тротуаров вокруг школ, а также строительство стройплощадок. Что касается активного отдыха, то на сайте "Бюджета участия" зарегистрированы десятки проектов, которые инициируют установку новых спортивных тренажеров и оборудование зон для занятий воркаутом.

Мы выбрали самые затратные проекты, которые горожане предлагают воплотить в жизнь
(см. инфографику). Согласно одному из них, на в районе 12 Квартала вскоре появится современный роллердром. Автор проекта Лариса Свидовская отмечает: площадка позволит юным экстремалам заниматься спортом возле дома.

Кроме того, на стадии реализации находится проект создания строительно-информационного центра, где будущих строителей научат использовать в работе современные строительные материалы.

РЕАЛИЗАЦИЯ. Подать проект может каждый. Для этого его необходимо зарегистрировать на сайте "Бюджета участия". После чего он пройдет модерацию: в департаменте энергоэффективных технологий и инициатив, а затем в профильном департаменте.

"Все проекты проходят через профильные департаменты, где оценивают, насколько проект актуален, не совпадает ли он с действующими программами, исключают всевозможные нюансы. Если все хорошо, департамент дает одобрение. После чего весь пакет документов ожидает начала голосования — оно длится в среднем три недели. Авторы тем временем агитируют за свои проекты. А уже после завершения голосования утверждается список победителей — их определяет экспертная комиссия", — рассказывает "Сегодня" главный специалист отдела общественных инициатив департамента энергоэффективных технологий Владислав Соловьев.

Ранее мы писали, что в Днепре появились новые детские площадки и уличное LED-освещение. Компания ДТЭК помогла построить детскую площадку в поселке Чапли и обустроить комфортную пешеходную дорожку на ж/м Приднепровский.

Кроме того, читайте о крупных проектах Днепра.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ЖКХ, проекты, инициативы, идеи

Вы сейчас просматриваете новость " ТОП-10 проектов Днепра: роллердром и строительно-информационный центр". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллионы на идеи: как в этом году изменится "Общественный бюджет" в Киеве

12 февраля, 17:46

С каждым годом количество поданных проектов растет, но выполнять все не успевают

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Свежие платежки шокировали киевлян: в столице подорожало отопление, горячая вода и вывоз мусора

11 февраля, 12:57

За двухкомнатную квартиру чуть больше 50 квадратных метров киевляне платят около трех тысяч гривен

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

9 февраля, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Вышедший из СИЗО под залог полицейский поведал свою версию драки
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

В Украине ввели запрет на ещё три лекарства от давления

Пенсионеры получат дополнительно тысячу: кому надбавка не светит

Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?