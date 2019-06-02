Трагедия на фестивале Kozak FEST: полиция открыла уголовное производство
Расследование ведется по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай"
После несчастного случая с гибелью человека и ранению еще двух во время фестиваля Kozak FEST в Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции, передает Радио Свобода.
"Открыто уголовное производство, проводятся все необходимые следственные мероприятия для выяснения обстоятельств, которые привели к таким последствиям", – объяснила пресс-секретарь, добавив, что производство открыто по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
В полиции уточнили, что во время бури ветром сорвало часть конструкции сцены, упавшей на толпу. Уже установлено, что смертельные травмы получил житель Днепра, принимавший участие в обслуживании и монтаже сцены.
Пострадавшие женщины, которых госпитализировали с переломами ног, получили медицинскую помощь и сейчас находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.
Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.
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