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Трагедия на фестивале Kozak FEST: полиция открыла уголовное производство

2 июня, 14:54

Расследование ведется по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай"

Зрители на фестивале
Зрители на фестивале. Фото: Facebook

После несчастного случая с гибелью человека и ранению еще двух во время фестиваля Kozak FEST в Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции, передает Радио Свобода.

"Открыто уголовное производство, проводятся все необходимые следственные мероприятия для выяснения обстоятельств, которые привели к таким последствиям", – объяснила пресс-секретарь, добавив, что производство открыто по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

В полиции уточнили, что во время бури ветром сорвало часть конструкции сцены, упавшей на толпу. Уже установлено, что смертельные травмы получил житель Днепра, принимавший участие в обслуживании и монтаже сцены.

Пострадавшие женщины, которых госпитализировали с переломами ног, получили медицинскую помощь и сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.


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Тег фестиваль, трагедия, уголовное производство, Днепропетровская область

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