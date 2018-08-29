ФОТОФАКТ. Трасса Днепр – Запорожье открыта для водителей

Капитальный ремонт областной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье, завершается.

Работы длились ровно год. За это время строители создали мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю. Уложили новый асфальт толщиной в 17 см, а также 12 см выравнивающего слоя.

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"На эту дорогу уже нанесена разметка, сейчас идет установка колесоотбойного бруса. После этого трасса будет полностью готова", — рассказал советник губернатора области Юрий Голик.

Ранее Порошенко показал видео новой трассы, соединившей Запорожье и Днепр.

Напомним, одесские чиновники задумались о строительстве новой дороги в порт в объезд жилых кварталов. После череды пикетов жителей районов, через которые регулярно ездят груженые фуры, власть имущие вернулись к проекту строительства автомагистрали "Хаджибей-2", которая должна вести в гавань, минуя территории с жилой застройкой.

Напомним, служба автодорог Киевской области по результатам тендерных процедур заключила договор с проектной организацией на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства концессионной автодороги Киев – Белая Церковь. Как сообщили в "Укравтодоре" строительство планируется на участке от действующей Окружной дороги до транспортного узла Белая Церковь (Северная) на дороге М-05.