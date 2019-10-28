Триллер в Днепре: мужчина до смерти забил гостя и устроил "шпионские" игры

Злоумышленник отключил свет в подъезде, чтобы не сработали камеры наблюдения

В Днепре разыгрался настоящий "триллер" с убийством / Фото: Нацполиция

В Днепре разыгрался настоящий "триллер" с убийством и попыткой скрыть преступление: в квартире по улице Донецкое шоссе вечером 26 октября между 22-летним владельцем квартиры и его 39-летним гостем произошла ссора, во время которой молодой человек одел боксерские перчатки и до смерти забил оппонента.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ту же ночь мужчина вместе с товарищем замотали тело в ковер, выключили в подъезде электричество, чтобы не сработали камеры видеонаблюдения, и вынесли труп на улицу.

Утром следующего дня местные жители обнаружили тело умершего возле подвала и сообщили об этом в полицию.

"Сотрудники Амур-Нижнеднепровского отделения полиции установили обстоятельства преступления и задержали двоих мужчин-подозреваемых. Также на месте происшествия работал кинолог со служебной собакой", – говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отделение полиции, а с места преступления были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину.

"За совершение умышленного убийства им грозит ответственность по статье "умышленное убийство", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп. Однако по приезде патрульные тело не обнаружили — оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.

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