Тройное ДТП в Никополе: один человек погиб, 12 ранены

На дороге столкнулись автобус и две легковушки

/ Фото: Нацполиция

В городе Никополь Днепропетровской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще 12 получили ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария случилась около 7 часов утра 8 января, в районе газостанции. Столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo, а также автобус "Икарус".

"Как предварительно установлено, вначале произошло столкновение двух легковушек, после чего Chevrolet столкнулся с автобусом. В момент ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате аварии погиб пассажир Daewoo. В больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса и водители обеих легковушек", – заявили копы.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", на месте происшествия работают следователи областного управления Нацполиции.

Напомним, вечером 4 января во Львовской области произошло жуткое лобовое ДТП, жертвой которого стала трехлетняя девочка. Легковушки Lexus GS300 и Chevrolet Malibu столкнулись на трассе Киев – Чоп, в селе Банюнин. Водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где и влетел в Chevrolet. Второй легковушкой управлял житель Киевской области.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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