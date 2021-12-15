"У вас осталось 7 минут": в Днепре заминировали школу

В Днепре неизвестный отправил сообщение исполняющей обязанности директора школы №111, что учебное заведение заминировано. Из здания эвакуировали детей и сотрудников.
Об этом пишет сайт Днепр Оперативный.
Подробности
Исполняющая обязанности директора получила письмо на электронную почту школы. В нем неизвестный написал "У вас осталось 7 минут".
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Решив, что школу заминировали, в учебном заведении начали эвакуацию детей и сотрудников, а также обратились к спасателям.
Вызов был ложным?
Сейчас на месте работают взрывотехники и полицейские с кинологами. Также возле учебного заведения дежурит скорая помощь и спасатели.
Предварительно вызов был ложным.
Как накажут виновника
За заведомо ложное сообщение о минировании есть уголовная ответственность. За это можно лишиться свободы от 4 до 8 лет.
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