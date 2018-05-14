У вокзала в Днепре обнаружили противотанковую мину

В районе железнодорожного вокзала в Днепре обнаружили противотанковую мину.

Как выяснилось, в воскресенье, 13 мая, около 12:50 местный житель нашел опасный предмет в куче бытового мусора, разбросанного прямо на улице. Недолго думая, мужчина поднял взрывоопасный предмет и понес его на ул. Курчатова, чтобы отдать патрульным.

Застать копов ему не удалось, потому мужчина позвонил на номер "102" и дождался приезда стражей порядка.

Копы оцепили территорию и оградили опасное место лентой. На место прибыл также наряд спасателей и взрывотехники.

Позже полицейские рассказали, что такая мина жизни людей не угрожала, поскольку взорваться она может только от воздействия высокой температуры или большого давления. Отметим, что боеприпас находился на свалке в жилом районе, недалеко от ж/д вокзала и тупика маршрутки №34.

Напомним, в Луганской области автомобиль с местными жителями подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. По предварительным данным, сработала противотанковая мина.

"На самой линии разграничения так называемые "нули" в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. В результате подрыва четыре человека погибли", – говорится в сообщении.

Ранее в Днепре у подозреваемого в наркоторговле нашли гранатомет РПГ-26, а также немалое количество боеприпасов и травматический пистолет.

Также мы писали, что в Одесской области в реке всплыла полутонная мина.