Убили сослуживцы? В Днепропетровской области нашли тело военнослужащего – подробности

Какими были мотивы убийства, пока неизвестно

В районе села Свободное Новомосковского района убили военного / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе села Свободное Новомосковского района Днепропетровской области у автодороги Губиниха – Вольное в лесополосе сотрудники Нацполиции обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

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Военнослужащий проходил службу в воинской части А1302.

"Работниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. По предварительной информации, они военнослужащие этой же воинской части. По факту смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

"Военнослужащий был обнаружен вчера, сейчас проходят следственные действия. В то же время мы не подтверждаем, что есть задержанные", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

В свою очередь в 93-й бригаде Холодный Яр нам сообщили, что задержанные есть, и это военнослужащие. На вопрос о том, сколько их и какими были мотивы убийства, военные ответить затруднились, сославшись на то, что это выясняется.

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