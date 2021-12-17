Убийство 4-летнего мальчика и мужчины в Павлограде: школьнику вынесли приговор

В Павлограде Днепропетровской области подростка, который убил мужчину и 4-летнего мальчика, наказали в виде пожизненного лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Подросток сядет на пожизненно
Как стало известно, в 2018 году подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил своего знакомого, 4-летнего сына его сожительницы и пытался лишить ее жизни. Женщина была беременна.
Далее по теме
В результате суд подтвердил законность приговора и отказал в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты, которая не соглашалась с квалификацией преступных действий и назначенным наказанием. Подростка наказали в виде пожизненного лишения свободы.
Школьник жестоко убил людей. Фото: Информатор
Школьник сын экс-чиновников
По данным местных СМИ, парень учился в 11-м классе СШ №3 Павлограда и ранее уже имел проблемы с законом. Также сообщается, что мать подростка – бывшая судья, а приемный отец – бывший работник прокуратуры и бизнесмен.
Все подробности трагедии
- В Павлограде школьник устроил соседям резню. Жертвами убийцы стал 30-летний мужчина и 4-летний мальчик, а 35-летняя беременная женщина с множеством ранений попала в больницу. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства.
- Отмечается, что об инциденте сообщил прохожий, который услышал крики из частного дома. Во дворе одного из домов он увидел убитого мужчину и окровавленную женщину, которая сказала, что в доме убивают ее ребенка.
- Уже через несколько часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как оказалось, парень обратился за помощью к медикам в ближайшую больницу с ранением, которое он получил, разбивая окно в доме своих жертв.