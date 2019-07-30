Александр Пугачев после задержания / Фото: Facebook

Убийство двух полицейских в Днепре: Пугачев обжаловал пожизненный приговор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2 2019-07-30T16:55:16+03:00 Днепр Экс-боец "Торнадо" пытается изменить решение по вердикту присяжных

Приговоренный к пожизненному заключению Александр Пугачев, которого признали виновным в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, обжаловал приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции, где началось рассмотрение жалобы осужденного.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор от 8 апреля", – говорится в сообщении.

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Также в суде отметили, что в ходе судебного заседания коллегия судей рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела и объявила перерыв до 17 сентября.

Напомним, 8 апреля суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного бойца "Торнадо "Александра Пугачева к пожизненному заключению за совершение 25 сентября 2016 года убийство патрульных, которые остановили водителя-нарушителя, проехавшего на красный сигнал светофора.

После того, как шофер потребовал его отпустить, а копы отказали, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.

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