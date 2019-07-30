Убийство двух полицейских в Днепре: Пугачев обжаловал пожизненный приговор

Приговоренный к пожизненному заключению Александр Пугачев, которого признали виновным в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, обжаловал приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции, где началось рассмотрение жалобы осужденного.
"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор от 8 апреля", – говорится в сообщении.
Также в суде отметили, что в ходе судебного заседания коллегия судей рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела и объявила перерыв до 17 сентября.
Напомним, 8 апреля суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного бойца "Торнадо "Александра Пугачева к пожизненному заключению за совершение 25 сентября 2016 года убийство патрульных, которые остановили водителя-нарушителя, проехавшего на красный сигнал светофора.
После того, как шофер потребовал его отпустить, а копы отказали, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.
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