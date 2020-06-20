Убийство копа в Днепре: подозреваемого отправили в СИЗО

В Днепре суд определил меру пресечения для подозреваемого убийстве 30-летнего полицейского Дарвина Потуданского.

По решению судьи, 49-летний мужчина был взят под стражу в зале суда на срок в 60 суток без права на внесение залога.

Подозреваемым оказался ранее не судимый житель Днепра.

Напомним, что старший лейтенант полиции был убит 19 июня во время задержания подозреваемого в разбойном нападении.

Позже из машины задержанного изъяли сумку с деньгами, украденную во время нападения, а на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого стреляли в полицейского.

Стоит добавить, что копы задержали мужчину, ограбившего инспектора одного из хлебозаводов города, отвозившего около четырех миллионов гривен в банк. Преступник забрался в автомобиль мужчины, ударил его по голове и украл две сумки с деньгами.

После задержания подозреваемый, который сидел на заднем сиденье машины, сумел достать из-под сидения пистолет и выстрелил в полицейского, который находился рядом, а потом направил оружие в сторону его коллеги, сидевшего за рулем. В итоге "стрелка" все-таки задержали, а полицейский от полученного ранения умер на руках у напарника.

Также мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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