Убийство с расчленением в Кривом Роге: копы задержали подозреваемого

Задержанным оказался местный житель в возрасте 78 лет

В Кривом Роге полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела местной жительницы.

Как сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области, задержанным оказался 78-летний криворожанин.

"Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей деньги, которые задолжал. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а потом расчленил тело на части и бросил в водоем", – говорится в сообщении.

Как известно, 18 февраля водолазы извлекли из воды фрагменты тела погибшей. В ходе расследования выяснилось, что ей оказалась 76-летняя местная жительница.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание – лишение свободы на срок до 15 лет.

Сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге. На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Полдня водоем обследовали правоохранители и водолазы.

Ранее мы писали о том, что семья бездомных с ребенком устроила себе жилье на мусорной свалке Кривого Рога. Местные жители обеспокоены состоянием ребенка.

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