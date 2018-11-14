Ударил ножом в живот: в Днепре вынесли приговор дебоширу

Удар ножом прохожего во время конфликта суд оценил в пять лет тюрьмы

В Днепре конфликт между прохожим и пьяным мужчиной закончился ударом ножа в живот. За это разгоряченного алкоголем мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщил спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Приговором Красногвардейского районного суда Днепра 47-летнего гражданина признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что инцидент произошел еще в сентябре 2015 года, когда ночью во дворе жилого дома между произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в живот. К счастью, пострадавший выжил, поскольку ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре к восьми годам тюрьмы приговорили мужчину, который до смерти забил своего товарища. Конфликт разгорелся во время совместного распития спиртного.

Мы также сообщали, что в Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством. 36-летнюю женщину приговорили к семи годам тюрьмы.