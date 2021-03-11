Уголь ДТЭК Павлоградугля будет востребован еще минимум 10 лет, но угольную трансформацию нужно начинать уже сейчас, – ДТЭК Энерго

Шахтеры ДТЭК Павлоградугля в ближайшие 10 лет планируют добыть 141 млн тонн угля. Основная добыча будет вестись на 6 шахтах, остальные 4 будут закрываться из-за окончания запасов угля. При этом ДТЭК Энерго уже сейчас начинает работу над программой справедливой угольной трансформации. Это позволит региону развиваться, когда Украина откажется от добычи высокоуглеродного топлива в рамках зеленого курса. Об этом сегодня рассказали в Павлограде на пресс-конференции генерального директора ДТЭК Павлоградугля Сергея Воронина.

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"Тренд декарбонизации в рамках европейского зеленого курса неизбежен. Это значит, что постепенно энергетика Украины будет отказываться от использования угля. Такие европейские обязательства. Но это долгосрочная перспектива, к которой нужно готовиться уже сейчас, чтобы через 20 лет, когда вынуждены будем закрывать шахты, регион уже имел альтернативные углю направления экономического развития", - рассказала Алина Зуйковская, руководитель проекта угольной трансформации ДТЭК Энерго.

Для этого нужно разработать программу справедливой угольной трансформации. Это задача властей всех уровней как национальных, так и региональных, но бизнес также анонсировал активное включение в процесс создания новых рабочих мест.

"Трансформация происходит, прежде всего, на местном уровне – где понимают специфику природных ресурсов, структуру экономики, чтобы определить возможности создания новых рабочих мест. Важно понимать, что в центре такой трансформации всегда стоят люди и их дальнейшее трудоустройство. Поэтому мы уже сейчас уделяем пристальное внимание социально-экономическому развитию региона. Наша компания – единственная на данный момент, которая занимается реальными действиями по трансформации угольных регионов. Мы разработали программу экономической диверсификации Доброполья", - подчеркнула Зуйковская.

Зуйковская привела в пример опыт ДТЭК Энерго в регионе Большого Доброполья, где за несколько лет работы привлечены инвестиции и улучшена городская инфраструктура, а также разработана программа экономического развития региона. Сейчас такую же задачу ДТЭК Энерго анонсируют по Павлограду.

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"Наша задача – уже сейчас начать работу по использованию существующих ресурсов территорий и возможностей, внедрять новые технологии, которые приведут к экономической устойчивости во время энергетического перехода. Зная свой социально-экономический потенциал вместе с громадой, властями, профсоюзами и общественниками, мы можем создать вполне рабочую дорожную карту изменений, удобную и комфортную для каждого жителя".

Сергей Воронин рассказал, что в этом году будут закрыты две шахты из-за окончания запасов угля, а две – через несколько лет. При этом 99% людей уже трудоустроены.

"Мы закрываем шахты из-за того, что там больше нечего добывать и концентрируемся на работе других наших шахт. Пусть шахты из-за декарбонизации будут закрываться через несколько десятков лет, но мы уже сейчас начинаем работать над созданием альтернативных углю направлений развития региона. Те же шахты, которые будут в ближайшее время закрываться, могут стать площадками для создания новых направлений бизнеса и новых рабочих мест", - резюмировал генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь.

Напомним, что Украина присоединилась к Европейскому зеленому курсу (Green Deal) в 2019 г., что подразумевает отказ от добычи ископаемых видов топлива и смещения акцента с тепловой генерации на возобновляемые источники электроэнергии. При этом КМУ взял обязательства разработать Национальную программу угольной трансформации, чтобы обеспечить рабочие места и развитие регионов, которые зависимы от добычи угля.

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