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Угощали детей: в Днепре скандальную "наливайку" забаррикадировали бетоном (фото)

13 февраля, 13:50

Заведение «крышевали» правоохранители

Фото: Borys Filatov, Facebook

Фото: Borys Filatov, Facebook

В Днепре "наливайку", в которой алкоголь продавали даже детям, забаррикадировали бетонными блоками. Об этом мэр города Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

Скандальное заведение "Градус" находится по улице Титова, 8. Филатов отметил, что тут не только "угощали" детей, но и продавали алкоголь круглосуточно. Все это делали, несмотря на запреты городских властей. Кроме того, "наливайку", по словам мэра, "крышевали" "правоохранители" всех мастей.

Как сообщает местное издание "Наше місто", горожане чуть ли не каждый день жаловались на это заведение. Ведь, помимо нарушений правил торговли, тут собирался "контингент", который ежедневно выпивал. В связи с этим инспекция по благоустройству Днепровского городского совета подослала в наливайку несовершеннолетнего. Ребенку без проблем продали алкоголь.

"Это серьезное нарушение, за которое предусмотрен штраф — от 6800 гривен и аннулирование лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями", – рассказал начальник инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслан Мороз.

Фото: nashemisto.dp.ua

Сейчас лицензию заведению аннулировали, а вход в него перекрывают бетонные блоки.

А тем временем в Запорожье построили "наливайку" вблизи детской площадки. В ней продают алкоголь кустарного производства. Посетители распивают водку в месте, где гуляет дети, хоть и неподалеку расположен полицейский участок.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему детям нельзя давать пробовать алкоголь.

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