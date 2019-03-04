Угрожал прохожим пистолетом: в Днепре задержали пьяного мужчину

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

Угрожал прохожим пистолетом: в Днепре задержали пьяного мужчину Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d15/4b5/5c7d154b53f37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d15/4b5/5c7d154b53f37.jpg 2019-03-04T14:16:00+02:00 Днепр Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

В Днепре мужчина в состоянии опьянения ходил по городу с пистолетом и угрожал им прохожим. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Так, происшествие случилось 3 марта на улице Каменногорской. О случившемся в полицию сообщили свидетели инцидента. На место прибыли полицейские, которые установили, что мужчина угрожает прохожим пистолетом похожим на ТТ. Кроме того, с собой у гражданина нашли семь патронов калибра 7,62 мм. На место также вызвали следственно-оперативную группу.







В полиции отметили, что после результатов экспертизы будет принято решение о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре полицейские задержали мужчин, которые открыли стрельбу и ранили человека.

Также мы рассказывали, что в Днепре грабители напали на прохожего, избили его и отобрали у него деньги и мобильные телефоны.

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