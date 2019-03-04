Угрожал прохожим пистолетом: в Днепре задержали пьяного мужчину
Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы
В Днепре мужчина в состоянии опьянения ходил по городу с пистолетом и угрожал им прохожим. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Так, происшествие случилось 3 марта на улице Каменногорской. О случившемся в полицию сообщили свидетели инцидента. На место прибыли полицейские, которые установили, что мужчина угрожает прохожим пистолетом похожим на ТТ. Кроме того, с собой у гражданина нашли семь патронов калибра 7,62 мм. На место также вызвали следственно-оперативную группу.
В полиции отметили, что после результатов экспертизы будет принято решение о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Днепре полицейские задержали мужчин, которые открыли стрельбу и ранили человека.
Также мы рассказывали, что в Днепре грабители напали на прохожего, избили его и отобрали у него деньги и мобильные телефоны.
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