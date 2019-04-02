Украина и Германия реализуют масштабный совместный проект по дуальному образованию

Дуальное образование для студентов – возможность поработать на современном оборудовании

Украина и Германия реализуют масштабный совместный проект по дуальному образованию 2019-04-02T21:33:00+03:00 Днепр Дуальное образование для студентов - возможность поработать на современном оборудовании

Украина и Германия реализуют масштабный совместный проект Экзам Днепр. Украинские работодатели обучают студентов и учащихся училищ непосредственно на предприятиях.

Многие студенты, которые годами сидят за учебниками, после обучения должны снова учиться на предприятии, говорят наставники. Поэтому дуальное образование, когда студенты, еще не получив дипломы, могут идти на производство за опытом – хорошая возможность овладеть профессией.

Уровень подготовки специалистов для промышленных предприятий имеет значение. Украинские работодатели не довольны уровнем квалификации молодых специалистов. Одна из причин – недостаточно практики. В учебной программе о новейшем оборудовании зачастую нет ни слова. Поэтому дуальное образование для студентов – возможность поработать на современном оборудовании. На таком обучении основной акцент немецко-украинского проекта в настоящее время реализуется в Украине.

Эффективно присоединиться к системе дуального образования украинским предприятиям помогает иностранная организация работодателей NORDMETALL. Она подготовила пять специалистов-экспертов. Среди них – представитель одного из крупнейших работодателей Украины – ДТЭК. Компания социально ответственная, поэтому в период изменений системы образования стала партнером общества. Специалисты, прошедшие подготовку, будут внедрять систему дуального образования на различных украинских предприятиях

"ДТЭК, естественно, услышав, что если есть такой проект, такая возможность реализовать у себя систему удержания и подготовки, надежной подготовки квалифицированных кадров, конечно включился в этот проект. Мы вышли за рамки регионального проекта, мы распространяем экспертизу и хороший опыт по территории всей Украины", – говорит Инна Осадчук, менеджер Академии ДТЭК.

Работодатели уже готовят предложения, как изменить украинское законодательство, чтобы дуальное образование стало доступным. Чем больше молодых специалистов будут учиться не только за партами, но и на производстве, тем выше качество их подготовки.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК поддерживает профессионалов и любителей в спорте.

Также мы писали, что выпускница "Энергоэффективной школы" научилась сохранять природные ресурсы и привлекает к этому родных.

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