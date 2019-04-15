Украинцу, который хранил дома арсенал оружия и наркотики, грозит восемь лет тюрьмы

Мужчина сказал, что все нашел

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Петропавловском районе области полицейские задержали 36-летнего мужчину, у которого изъяли арсенал оружия и наркотики.

Во время санкционированного обыска у него нашли две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и четыре запала к ним, крупнокалиберный патрон, сигнальную ракету, 17 патронов калибра 9 мм, кастет, наручники и светошумовую гранату. Кроме того, правоохранители обнаружили 16 пакетиков с веществом, похожим на метамфетамин.

"Мужчина пояснил, что боеприпасы и наркотики нашел на окраине села. Изъятое направлено на экспертизу", — сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

За хранение оружия и наркотиков мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина.

А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Тем временем, в порту "Южный" в автомобиле из США собака нашла боеприпасы. В багажнике обнаружили боевые патроны калибра 9 мм к оружию типа "Винчестер".

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.