Украинец создал уникальный протез, который управляется силой мысли

В Днепропетровской области активно помогают людям с инвалидностью. Так, на областном конкурсе стартапов Best Invest разработчик Артем Гуляев презентовал бионическую кисть, управлять которой можно буквально силой мысли. "Сегодня" познакомилась с автором инновационной разработки.

Идея проекта зародилась у парня в 2014-м. Когда на Донбассе начались боевые действия, Артем решил помочь воинам, получившим травмы и ранения. Создатель умного протеза отмечает, что его разработка стоит в 50 раз дешевле заграничных аналогов, но при этом никак не уступает им в функциональности. Разработка позволит писать и поднимать предметы до пяти килограммов людям, которые лишились кистей рук. К слову, в планах инноватора увеличить вес, который можно поднимать с помощью протеза.

Наш собеседник уверяет, что протез позволит человеку не только переносить тяжелые предметы, но и полноценно заниматься спортом. А чтобы им управлять, достаточно подумать о желаемом действии.

"Пользователю требуется выразить намерение, в этот момент нервный импульс переходит от мозга к утраченной конечности, где на ней улавливается с помощью датчика. Биопотенциал передается на микроконтроллер, который, в свою очередь, преобразует сигнал до понятной для двигателей команды", — поясняет Артем.

Немаловажно, что в протезе есть так называемая обратная связь, позволяющая человеку возобновить чувство осязания утраченной конечности. Автор проекта поясняет, что, взяв какой-либо предмет бионической рукой, пользователь ощутит на поверхности своей кожи силу сжимания предмета с помощью специального двигателя встроенного в гильзу — ту часть устройства, где протез соединяется с конечностью.

"Это позволяет человеку чувствовать конечность при взаимодействии с окружающим миром", — делится автор проекта.

Стоить подобный протез в Украине будет до $3000 в зависимости от комплектации, дизайна и сложности установки. Для сравнения: в Англии и Германии один протез такого типа стоит порядка $100 000.

"Там используются бесколлекторные двигатели. Один двигатель стоит столько, сколько у нас выделяется человеку на протез. Наши люди не смогут позволить его себе, даже если продадут квартиру", — поясняет наш собеседник, отмечая, что для реализации его проекта необходимо $150 000 — чтобы протестировать протез, довести его до ума и создать центр реабилитации. Есть возможность установки протезов с бесколлекторными двигателями для бойцов АТО.

В инвестиционно-инноваци-онном центре Днепропетровской ОГА отмечают, что проект бионической кисти моментально привлек внимание экспертов и общественности своей социальной актуальностью.

"Во-первых, тема благородная, полезная, востребованная. Понятно, кому эта идея адресована в первую очередь — людям с ограниченными возможностями. Их сейчас особенно много среди тех, кто вернулся после военных действий на Донбассе. Во-вторых, Артем предоставил предварительные расчеты, по которым можно судить о высокой инвестиционной привлекательности проекта", — рассказал "Сегодня" руководитель проекта Best Invest и директор инвестиционно-инновационного центра Александр Коломийцев.

В центре отмечают, что у них есть достаточное количество партнеров, которым подобный проект можно предложить для дальнейшей доработки и выпуска на рынок.

"Работы предстоит немало, ведь это пока всего лишь проект. Нужно помнить, что такие изделия требуют к себе особого и тщательного подхода, они нужны людям. Поэтому необходимо немалое количество времени, чтобы протестировать прототип, исправить недочеты, доработать все технические нюансы, пройти сложную бюрократическую процедуру документального оформления и только потом запускать в производство", — поясняет Коломийцев.

Напомним, в Краматорске Донецкой области местные изобретатели учатся производить протезы с помощью 3D-принтера. Аналогов этому методу изготовления протезов в Украине пока нет.

Также мы писали, что житель штата Флорида получил бионическую руку Modular Prosthetic Limb (MPL), которую будет тестировать в течение года. MPL разрабатывалась около 10 лет, и в ее разработку было вложено более 120 млн долларов.