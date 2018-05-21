ФОТОФАКТ. Украинская пенсионерка в инвалидной коляске прыгнула с парашютом

Женщина заказала себе в подарок на день рождения экстремальное приключение

В Днепропетровской области 71-летняя женщина на инвалидной коляске решила экстремально отметить свой день рождения. Женщина заказала себе в подарок прыжок с парашютом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

"Ей 71 год. Прыжок с инструктором с высоты 4200 метров! Всегда понимаешь, что сильных духом людей не остановить. Всем нам смелости и удачи", — написал Троян.

Ранее мы писали, что американка Эйла Кэмпбелл в свой 94-й день рождения прыгнула с парашютом. Пенсионерка побила рекорд американского президента Джорджа Буша-старшего, который прыгнул в 90. Прыжок прошел успешно, приземление было мягким.

"Мне 94. Я подумала, что в следующем году вряд ли на такое отважусь. Поэтому решила прыгнуть сейчас", – рассказывает о своем поступке женщина. Родные любят Эйлу не только за оптимизм. Она невероятно позитивная, а чувство юмора ей никогда не изменяло.

Также напомним, что 76-летняя пенсионерка в самодельных коньках виртуозно катается по озеру. Каждый день российская пенсионерка Любовь Мореходова привязывает к своим валенкам коньки, чтобы пробежать на них 8 километров – 4 км в одну сторону и столько же обратно.