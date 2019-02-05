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Украинский изобретатель создал чайного робота

Вчера, 23:38

Над механическим помощником Игорь Кочет работал несколько недель, а контрольное испытание поручил жене

Украинский изобретатель создал чайного робота Днепр Над механическим помощником Игорь Кочет работал несколько недель, а контрольное испытание поручил жене

Сама насыпает заварку, добавляет сахар и заливаем все кипятком. Это Чаймашина, которую придумал и создал изобретатель из Днепра. Над механическим помощником работал несколько недель, а контрольное испытание поручил жене. Ей и подарил саморобку на день рождения.

Набрать воду, вскипятить ее, заварить напиток. Если хотите – добавить сахар. Именно так обычно готовят чай. Упростить этот процесс решил днепровский изобретатель.

Чайного работа, или Чаймашину, Игорь Кочет подарил жене на день рождения.

"Жена пришла, щелкнула чайник – все. И он сам насыпал сколько она любит чая, сколько она любит сахара, чтоб оставалось только подойти, забрать чашку, и все. Как бы такая автоматизация", – рассказывает изобретатель Игорь Кочет.

Мастерил чайного робота Игорь несколько недель. Сделал чертежи, подобрал нужные детали. Контроллеры, процессоры, провода и моторчики спрятал в небольшой деревянной шкатулке.

"Ему нужно понимать – где находится чашка, доехала ли она до конца. Отслеживать когда чайник включили, когда чайник вернулся на свое место. Уровень воды отслеживать. То есть, все эти сигналы с датчиков приходят в контроллер, он их анализирует, действует по программе", – объясняет Игорь Кочет.

Чаймашина начинает работать, как только Игорь включает чайник. Чашка на специальной платформе сразу передвигается к сосудам: с первой сыплется сахар, с другой – чай, далее – очередь за кипятком.

Перелить воду невозможно, уверяет изобретатель. Ее уровень в чашке контролируют специальные датчики. Жена Людмила вспоминает: когда в день рождения увидела Чаймашину – была удивлена.

"Включили чайник, и потом с завораживающим интересом смотрели, что происходит. Потому что начинает ехать платформа, чашка куда-то, что-то сыпется. Процесс такой, медитативный, можно смотреть много раз. У нас друзья говорили: мы чай не хотим, поставьте просто, чтоб мы посмотрели как это происходит", – рассказывает жена изобретателя Людмила Кочет.

Делать Чаймашины на заказ изобретатель не хочет. Мол, подарок для жены должен существовать в единственном экземпляре. Но помочь тем, кому вздумается собрать такой аппарат собственноручно, готов.

Ранее мы писали, что украинец построил энергодом и не платит коммунальные. На крыше у дома солнечные панели и ветрогенератор, причем последний – его собственное изобретение.

А тернопольский изобретатель показал робота для уборки картофеля. Изобретатель рассказал, как пришел к мысли создания робота для копания картошки.

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