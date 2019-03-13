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Украинский мэр попался на взятке в 30 тысяч долларов США

Сегодня, 18:03

Деньги чиновник требовал за решение земельного вопроса

Фото: Pixabay
Украинский мэр попался на взятке в 30 тысяч долларов США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg Днепр Деньги чиновник требовал за решение земельного вопроса

Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона разоблачили во взяточничестве мэра одного из городов региона.

Во время проведения процессуальных мероприятий было установлено, что за предоставление в аренду земельного участка чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду. Так, для получения земельного участка гражданин обратился в городской совет. Однако, вместо решения данного вопроса должностные лица местного самоуправления создали ряд искусственных препятствий. А за определенное вознаграждение гарантировали их устранение и предоставление предпринимателю в аренду земли.

Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства мэром 30 000 долларов США неправомерной выгоды.

Сегодня, 13 марта, сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона задержали мэра во время получения им первой части от определенной суммы. В автомобиле чиновника правоохранители изъяли 5 000 долларов США, которые он получил в качестве взятки за предоставление в аренду земельного участка.

Задержание проводили в городе Днепр. Сейчас следственные действия продолжаются.

Мероприятия по документированию и задержанию проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС. Чиновника задержали во время получения второй части взятки.

Также мы писали, что на взятке был задержан заместитель начальника Полтавского областного территориального управления Государственной судебной администрации

Полтавский чиновник требовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Правоохранители установили, что с середины сентября 2018 года чиновник ГСУ требовал от директора фирмы деньги. Злоумышленника задержали во время получения очередного транша неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривен. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, мэр, взяточничество, чиновник

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