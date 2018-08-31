Украли более 400 тысяч гривен с банковских карт: в Днепре задержали группу воров

В Днепре правоохранители задержали трех мужчин, которые с помощью скимминговых устройств считывали с карточек конфиденциальную информацию и украли с них 410 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как рассказали полицейские, двое из участников преступной группы временно трудоустраивались в различных заведениях питания и розничной торговли на территории Днепропетровской области. Там они устанавливали скимминговые устройства и, когда клиенты оплачивали услуги через POS-терминалы, получали из платежных карточек конфиденциальную информацию. На данный момент установлено 25 фактов компрометации карт.

Кроме того, по месту жительства подозреваемых провели санкционированные обыски: правоохранители изъяли скиминговое устройство, компьютерную технику, флешки с информацией, платежные квитанции, документацию и черновые записи. Кроме того, изъято около полусотни скомпрометированных платежных карточек.

"Полицейские по данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Организатора задержано в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной группы и избрании им меры пресечения", – отметили в МВД.

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