"Умный город": в Днепре устанавливают камеры и создают "транспортные" приложения

В центре Днепра появились информационные табло и "смарт-деревья"

В центре Днепра появились "смарт-деревья" и информационные табло. Фото: Сегодня

"Умный город": в Днепре устанавливают камеры и создают "транспортные" приложения Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c12/623/5c7c12623c843.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c12/623/5c7c12623c843.jpg 2019-03-03T19:56:11+02:00 Днепр В центре Днепра появились информационные табло и "смарт-деревья"

Днепр оказался в лидерах лидеров среди украинских городов по внедрению в инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий. Среди них – Wi-Fi-деревья, которые появляются в разных районах города и информационные табло на остановках общественного транспорта. Журналисты "Сегодня" выяснили, какими новшествами может похвастаться город.

Как оказалось, с каждым годом здесь становится все больше элементов мирового тренда – Smart city (умный город. – Авт.), который упрощает жизнь горожан. Так, днепряне могут записаться на прием к врачу через интернет, или получить справку о составе семьи на электронную почту. Однако и это не все: за городом наблюдает "всевидящее око", а в центре растут смарт-деревья.

НАБЛЮДЕНИЕ.

Недавно в Днепре заработал первый в Украине ситуационный центр коммуникации между подразделениями экстренных служб. Благодаря камерам видеонаблюдения операторы в центре получают информацию о жизни города в режиме реального времени и передают ее коммунальным службам.

Например, из центра можно видеть, какие светофоры работают, а какие — нет. В случае поломки операторы отправляют на место ремонтников — устранять неполадку.

ДЕРЕВЬЯ.

Если центр города не может похвастаться количеством зеленых насаждений, то точно может похвалиться Wi-Fi-деревьями, два из которых "выросли" на Европейской площади и проспекте Александра Поля. В них разработчики добавили бесплатный интернет, подзарядку для смартфона, тревожную кнопку, видеокамеру и экран, на котором отображается погода, реклама и афиша.

"Эти деревья создают комфортное общее пространство. Удобно, что есть возможность подзарядить телефон. Нам кажется удобной сама система поиска объектов. То есть вы можете найти, где находится то или иное заведение или учреждение. Понятно, что мы все пользуемся картами в смартфонах, но в целом это небольшая эстетическая и полезная вещь, которая также влияет на имидж города", – рассказала "Сегодня" кандидат социологических наук, эксперт по вопросам развития городов Надежда Михно.

ТРАНСПОРТ.

Чтобы информировать пассажиров о времени прибытия электротранспорта, на остановках общественного транспорта устанавливают "умные" табло. На небольшом экране отображается информация о том, через сколько тот или иной троллейбус или трамвай окажется на месте, а также температура воздуха и текущее время.

Вскоре следить за прибытием транспорта горожане смогут и посредством смартфона: программисты уже занимаются разработкой мобильного приложения, позволяющего планировать свои поездки.

"По задумке, табло будет информировать о том, сколько времени осталось до прибытия подвижного состава. Сейчас идет их настройка и постепенное подключение к системе. Также через специальное приложение можно будет отслеживать, через какое время и на какой именно остановке будет трамвай или троллейбус — это позволит заранее планировать свой маршрут", — поделилась планами Надежда Михно.

Напомним, ранее креативные украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором. Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья. Также мы сообщали, что одесситка создает скульптуры из камней с берега.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.