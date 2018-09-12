"Уводят" из гаражей и со дворов: какие машины угоняют в Днепре

В Днепре активизировались автоугонщики. Причем "увести" железного коня могут даже из гаража, говорят правоохранители. "Сегодня" узнала, владельцам каких авто стоит быть начеку и как уберечь друга на колесах.

В полиции отмечают: с начала 2018 года на территории области угнали 508 автомобилей, из них 177 удалось найти и вернуть владельцам. Лидерами по количеству угонов в Днепре стали Амур-Нижнеднепровский, Соборный и Новокодакский районы. Как выяснилось, чаще всего злоумышленники воруют железных коней советского и отечественного автопрома.

Так, угонщики отдают предпочтение ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, Daewoo Lanos и Daewoo Nubira. Среди иномарок популярностью у воров пользуются Lexus и Toyota. За восемь месяцев в полиции зафиксировали 28 случаев угона автомобилей этих марок. При этом раскрыть удалось лишь четыре из них.

На днях стражи порядка задержали троих мужчин 26 и 30 лет, которые несколько месяцев угоняли автомобили ВАЗ, Chevrolet и Daewoo в Шевченковском районе.

"Их поймали на горячем при попытке угнать ВАЗ-2113. Уже предъявлено уведомление о подозрении в совершении данного преступления, изъяты вещдоки из других угнанных машин. В ходе обыска у задержанных также обнаружены граната и патроны", — рассказал заместитель начальника Днепровского отдела полиции Сергей Бухинник.

Как выяснилось, даже наличие гаража не может гарантировать сохранность имущества.

"Уязвимыми являются машины, которые не оборудованы сигнализацией, которые владельцы оставляют на неохраняемых парковках, во дворах жилых домов или просто вдоль дороги. Случается, что в машинах и гаражах автовладельцы оставляют ключи. А человек, который залез в гараж что-то стащить, увидев ключи, угонит авто. Автомобили, в которых стоит штатная сигнализация, также не застрахованы от угона, ведь у злоумышленников она не вызывает никаких сложностей", — отмечает Бухинник.

По словам правоохранителей, угонщики все чаще пользуются не ломом, вскрывая дверь авто, а современными приспособлениями, позволяющими вскрывать хитроумные замки. Поэтому для защиты авто советуют использовать современные системы сигнализации. А вот самим угонщикам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, за лето воры обчистили около 4000 квартир, обокрали более 200 пассажиров в поездах и угнали более 1300 единиц транспорта. Таковы данные официальной статистики Генпрокуратуры.

Также мы писали, что в Украине угоняют по 15 автомобилей в сутки: что "любят" автоворы. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, дорогие — по заказу.

Кроме того, напомним, что в Киевской области задержали группу угонщиков "Лексусов".