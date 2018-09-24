В центре Днепра голый мужчина пустился в пляс (18+)

В Днепре прошел концерт группы "Время и Стекло". Жители Днепра смогли вживую послушать любимых исполнителей и потанцевать под любимые треки.

Кто-то захотел не только потанцевать, но и удивить фанатов группы. Как сообщает Информатор, в сети опубликовали видео, на котором мужчина эпатирует горожан.

Возможно, поддавшись влиянию "градуса", а может, и просто наслушавшись любимых треков, мужчина пустился в пляс. Скорее всего, войдя в образ "Е-боя", мужчина решил снять шорты. А может, таким способом он хотел найти себе вторую половинку. Один из жителей города даже вышел с ним на "баттл", но решил исполнить свой танец без эротических элементов.

Жители Днепра были рады второму концерту и решили увековечить его в видео.





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Ранее в Борисполе клиентка одного из банков шокировала других посетителей неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.

По словам очевидцев, после банка девушка купалась голой в городском фонтане.

Напомним, что в Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой. Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

Ранее в полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда. Инцидент начался еще на станции метро "Позняки". Уже на станции метро "Красный хутор" от рук неадекватного пассажира пострадал еще один полицейский, который пытался его задержать – он получил удар по голове. Но голого мужчину таки удалось задержать, после чего ему вызвали "скорую".

Кроме того, патрульные гонялись за голым мужчиной на Крещатике. Позже выяснилось, что это был блогер, который решил проверить работу копов.