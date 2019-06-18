Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В центре Днепра маршрутка насмерть сбила женщину

18 июня, 16:40

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице

В Днепре маршрутное такси на пешеходном переходе насмерть сбило женщину. Об этом рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

ДТП произошло около 12:30 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Гоголя. По словам водителя маршрутки, авария произошла, когда он вместе с КамАЗом остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов. Но внезапно из-за грузовика вышла женщина, которую водитель маршрутки не заметил и сбил.

"Прибыв на место аварии, было обнаружено маршрутное такси №87. Водитель совершил наезд на пешехода на переходе — пострадала женщина 82 лет. До приезда патрульных ее госпитализировали медики с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и переломом правого бедра", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции области.

Местное издание "Информатор" сообщает, что женщина от полученных травм скончалась в больнице.

На данный момент полицейские уже опросили свидетелей и вызвали на место следователя по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства аварии. В свою очередь глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий вины водителя в случившемся не видит.

"Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Она переходила дорогу как вдруг внезапно упала под колеса маршрутки. Это четко видно на видео. Сам водитель из-за КамАЗа не увидел женщину. Водитель в данной ситуации не виноват", — отметил Михаил Тонконогий.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, маршрутка, Днепр, женщина, погибла, наезд

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Днепра маршрутка насмерть сбила женщину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом легковушка врезалась в бетонную стену, водитель погиб

Сегодня, 16:11

В области произошло несколько серьезных аварий

В Хмельницкой области туристический автобус врезался в дерево: есть жертвы

Сегодня, 13:46

В автобусе находилось 26 пассажиров и водитель

В Одессе трамвай сбил мужчину, который перебегал дорогу в наушниках

Сегодня, 13:03

Авария произошла из-за того, что парень не слышал звука приближающегося вагона

В Харькове столкнулись грузовик и микроавтобус: есть пострадавшие

Сегодня, 11:41

Одному из пострадавших в результате ДТП оторвало руку

Алибасова вывозят из России: что случилось

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Голод может помочь надолго остаться молодым

Отчего болят коленки

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь