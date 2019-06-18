В центре Днепра маршрутка насмерть сбила женщину

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице

В Днепре маршрутное такси на пешеходном переходе насмерть сбило женщину. Об этом рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

ДТП произошло около 12:30 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Гоголя. По словам водителя маршрутки, авария произошла, когда он вместе с КамАЗом остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов. Но внезапно из-за грузовика вышла женщина, которую водитель маршрутки не заметил и сбил.

"Прибыв на место аварии, было обнаружено маршрутное такси №87. Водитель совершил наезд на пешехода на переходе — пострадала женщина 82 лет. До приезда патрульных ее госпитализировали медики с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и переломом правого бедра", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции области.

Местное издание "Информатор" сообщает, что женщина от полученных травм скончалась в больнице.

На данный момент полицейские уже опросили свидетелей и вызвали на место следователя по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства аварии. В свою очередь глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий вины водителя в случившемся не видит.

"Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Она переходила дорогу как вдруг внезапно упала под колеса маршрутки. Это четко видно на видео. Сам водитель из-за КамАЗа не увидел женщину. Водитель в данной ситуации не виноват", — отметил Михаил Тонконогий.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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