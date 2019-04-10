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В центре Днепра маршрутка залетела на тротуар и сбила мужчину

Сегодня, 12:33

Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды

В центре Днепра маршрутка залетела на тротуар и сбила мужчину Днепр Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды

10 апреля, около 6:05, на улице Князя Владимира Великого, 10а, сбили мужчину. Пострадавшего забрала с места скорая помощь.

Как рассказал водитель маршрутки № 126, он заехал в люк и после этого потерял управление автомобилем. Микроавтобус начало заносить, водитель заехал на тротуар и врезался в дом. В это время по улице шел мужчина лет 50 или старше. Водитель не смог избежать столкновения и сбил прохожего. Об этом Информатор сообщает с места событий. В это время маршрутка ехала без пассажиров.

С места ДТП пешехода забрала скорая помощь в 6-ю больницу, предварительно, с переломом руки. Очевидцы говорят, что мужчина находился в сознании. Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды Mega.

Напомним, в Одесской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек. Авария произошла в Измаиле, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW.

Ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, маршрутка, водитель, тротуар

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