В центре Днепра на 35-летнюю женщину обрушился аварийный фасад

Конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю

Фото: dp.informator.ua.

1 июля, около 14:40, на улице Михаила Грушевского, 5, на женщину упал кусок аварийного фасада. К месту вызвали спасателей, полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает Информатор с места событий.

Женщина шла по Грушевского, когда возле магазина "Лимон" на нее упал кусок аварийного фасада. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 2 с ссадинами и ушибами руки и колена. Также отмечается, что конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю.

Место аварии оградили сигнальными лентами. Полиция опрашивает свидетелей, место осматривают сотрудники ГСЧС, они передадут информацию городским властям. Также упавшая конструкция повредила припаркованное рядом авто.

Напомним, не так давно во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали в больницу. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.

Кроме того, ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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