В центре Днепра прогремел взрыв в многоэтажке

Срочная новость / Фото: Сегодня

В центре Днепра произошел мощный взрыв. Рвануло 21 июля около 7 утра в жилой трехэтажке на проспекте Яворницкого. Неизвестные подложили взрывное устройство в сточную трубу и его разорвало.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня"

В результате взрыва выбило стекла в соседнем помещении и подъезде. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте сейчас работают следователи и взрывотехники. Они перегородили участок проспекта возле дома – пропускают только общественный транспорт. Сейчас выясняют, что именно рвануло.

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