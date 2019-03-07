В центре Днепра со стрельбой задержали криминального "авторитета" из Крыма

Официальной информации по произошедшему пока нет

Фото: dp.informator.ua.

В центре Днепра со стрельбой задержали криминального "авторитета" из Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/065/f3a/5c8065f3a86ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/065/f3a/5c8065f3a86ab.jpg 2019-03-07T02:31:14+02:00 Днепр Официальной информации по произошедшему пока нет

6 марта в центре Днепра полицейский спецназ КОРД со стрельбой задержал группу из четырех человек, сообщает "Информатор".

Задержание произошло на пересечении улиц Троицкой и Старокозацкой, в момент операции прозвучали выстрелы. Полицейские уложили четверых мужчин на асфальт, на стекле автомобиля Porsche, на котором передвигались задержанные, видны следы от пуль.

Официальной информации по произошедшему пока нет. По предварительным данным, задержанные могут быть причастны к поджогам. Среди них, якобы, некий Вадим Щегольков, известный в криминальных кругах под прозвищем Ариец.

По данным "Відкритого", Владимир Щегольков родился в 1981 году, был судим в 2000, 2003, 2008 и 2010 годах в Автономной республике Крым. Известен тем, что организовал систему выезда из мест заключения для отбывающих наказание. В это время он проводил встречи с "королями" преступного мира.

Напомним, в конце октября из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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