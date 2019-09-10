В центре Днепра столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Один из автомобилей от удара выбросило на тротуар

В Днепре на проспекте Александра Поля столкнулись Audi и Chevrolet. Последний автомобиль от удара выбросило на тротуар и опрокинуло.

В результате ДТП травмы получили двое пассажирок с обеих легковушек. Состояние одной из женщин врачи оценивают как тяжелое. Пешеходов чудом не задело.

По словам очевидцев, авария произошла по вине водителя Chevrolet. Он, якобы, хотел проскочить перекресток на красный сигнал светофора.

Напомним, не так давно в Днепре автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса легковушки. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы – на вид ей было около 70 лет.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram