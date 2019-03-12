В центре Днепра трамвай протаранил микроавтобус: движение заблокировано
Предварительно, водитель микроавтобуса проигнорировал знак "СТОП" и попытался проскочить трамвайные пути
12 марта на проспекте Дмитрия Яворницкого трамвай маршрута № 1 протаранил микроавтобус Ford. Кроме того, что заблокировано движение трамваев в обоих направлениях, так еще из-за аварии временами собирается пробка.
Сообщается, что Ford ехал со стороны Владимира Вернадского к улице Гоголя. Предварительно, водитель микроавтобуса проигнорировал знак "СТОП" и попытался проскочить трамвайные пути, но его в правую переднюю дверь протаранил трамвай.
В момент столкновения в вагоне были пассажиры, однако никто из них не пострадал. Водитель автомобиля Ford также остался целым и невредимым.
И трамвай, и автомобиль полностью перекрыли движение электротранспорта и частично заблокировали движение на перекрестке.
Напомним, в Запорожье у трамвая на спуске отказали тормоза. Жители Запорожья рассказали об инциденте с трамваем, который едва не закончился ДТП.
Ранее в Днепре трамвай №15 слетел с рельсов. Из-за аварии движение других вагонов на улице Макарова было затруднено.
Мы также сообщали, что в Днепропетровской области трамвай сошел с рельсов и врезался в три припаркованные автомобиля. В аварии никто не пострадал.
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