В центре Днепра с новостройки сдуло обшивку
Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Александра Поля
13 марта в центре Днепра на проспекте Александра Поля, 16, из-за сильных порывов ветра с новостройки сдуло обшивку, – сообщает 49000.com.ua.
Это уже не первый подобный случай после сильного ветра, который наблюдают в Днепре с 11 марта. Ранее на улице Короленко в Шевченковском районе города на четыре припаркованные на обочине автомобиля упало дерево. Также из-за падения были повреждены линии электропередач.
Ранее мы писали о том, что в Украине в результате непогоды были обесточены 537 населенных пунктов.
Мы также сообщали, что в Днепропетровской области со скользкой дороги сносило автомобили.
Напомним, во время сильного ветра необходимо помнить о таких правилах безопасности:
- плотно закройте окна домов, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегайте крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
- при падении деревьев или веток, при травмировании людей и тому подобном — немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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