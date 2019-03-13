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В центре Днепра с новостройки сдуло обшивку

Сегодня, 14:37

Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Александра Поля

В центре Днепра с новостройки сдуло обшивку Днепр Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Александра Поля

13 марта в центре Днепра на проспекте Александра Поля, 16, из-за сильных порывов ветра с новостройки сдуло обшивку, – сообщает 49000.com.ua.

Это уже не первый подобный случай после сильного ветра, который наблюдают в Днепре с 11 марта. Ранее на улице Короленко в Шевченковском районе города на четыре припаркованные на обочине автомобиля упало дерево. Также из-за падения были повреждены линии электропередач.

Ранее мы писали о том, что в Украине в результате непогоды были обесточены 537 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области со скользкой дороги сносило автомобили.

Напомним, во время сильного ветра необходимо помнить о таких правилах безопасности: 

  • плотно закройте окна домов, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегайте крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
  • при падении деревьев или веток, при травмировании людей и тому подобном — немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Тег погода, ветер, Днепр, ураган, непогода

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