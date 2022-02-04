В деле о кровавой стрельбе в Днепре новый поворот. Мы узнали подробности

Адвокаты днепровского стрелка Артемия Рябчука планируют через неделю собрать в столице пресс-конференцию. Вероятно, что на ней они озвучат то, почему Рябчук отказался от всех своих прежних показаний, касающихся расстрела десяти человек.
О проведении пресс-конференции сайту "Сегодня" сообщил новый адвокат Рябчука – Денис Гордеев.
"12 февраля планируется пресс-конференция в Киеве. Правозащитники Лада Соколова и Дмитрий Павлюченко общаются с волонтерами, пытаются объединить те группы (поддержки – Авт.), которые уже есть", – сказал Гордеев.
Он уточнил, что речь идет о группах поддержки Рябчука, добавив, что единственными официальными адвокатами солдата являются он и Тамила Ульянова.
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На вопрос о том, действительно ли Рябчук отказался от прежних показаний, Гордеев ответил нам так: "Да, заявление об этом написано им собственноручно". При этом он подчеркнул, что пока воздерживается от интервью.
Что известно о стрельбе в Днепре
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую".
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. Родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.