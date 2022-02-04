В деле о кровавой стрельбе в Днепре новый поворот. Мы узнали подробности

Новый адвокат Артемия Рябчука Денис Гордеев рассказал детали расследования стрельбы в Днепре – в столице готовят целую пресс-конференцию

Артемий Рябчук отказался от показаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокаты днепровского стрелка Артемия Рябчука планируют через неделю собрать в столице пресс-конференцию. Вероятно, что на ней они озвучат то, почему Рябчук отказался от всех своих прежних показаний, касающихся расстрела десяти человек.

О проведении пресс-конференции сайту "Сегодня" сообщил новый адвокат Рябчука – Денис Гордеев.

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"12 февраля планируется пресс-конференция в Киеве. Правозащитники Лада Соколова и Дмитрий Павлюченко общаются с волонтерами, пытаются объединить те группы (поддержки – Авт.), которые уже есть", – сказал Гордеев.

Он уточнил, что речь идет о группах поддержки Рябчука, добавив, что единственными официальными адвокатами солдата являются он и Тамила Ульянова.

На вопрос о том, действительно ли Рябчук отказался от прежних показаний, Гордеев ответил нам так: "Да, заявление об этом написано им собственноручно". При этом он подчеркнул, что пока воздерживается от интервью.

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