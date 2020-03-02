В Депропетровской области открылось кафе, вся выручка которого идет на помощь женщинам

В Днепропетровской области открылось социальное кафе. Вся прибыль заведения идет в убежище для женщин, пострадавших от насилия в собственных семьях. Да и сами они там могут подработать. А основала кафе переселенка из Донбасса.

В небольшой избушке в поселке под Днепром сейчас трое мам с детьми. Инна здесь пятый год. Беременная и с двухлетним сыном на руках, убегала из Донецкой области от войны и мужа-тирана. О спокойной жизни и не мечтала, пока не поселилась в приюте для женщин.

"Со всеми детьми здесь. А так они в садик ходят. Я довольна. Работа есть, чему-то новому учусь", – говорит женщина.

Вместе с соседками работает в мини-пекарне. Там готовят вкусности для социальной кофейни, им помогают. Капучино, латте и фильтр-кофе – ассортимент и цены, как в любой кофейне. Клиентов в кафе не мало. Денис – бариста. Готовит полсотни чашек кофе в смену. Свободное время уделяет общественным проектам. А по ночам подрабатывает на такси. Потому что зарплату в кафе не получает. Так решил помогать женщинам.

"Я и стою как бариста здесь, я и делаю поставки, смотрю, чтобы все работало. И это совершенно "ок", – говорит волонтер.

Открыть такое социальное кафе решила переселенка из Донецка Виктория Федотова. Это она основала в Орловщине убежище для женщин. Помогали волонтеры.

"Была необходимость такая, что надо содержать женщин. Помочь ребенку остаться с мамой и не попасть в интернат. А маме – помочь выжить", – рассказывает Виктория.

Ольга за выпечкой сюда приходит каждый день. Говорит, что сначала покупала, чтобы помочь женщинам. Сейчас уже остановиться не может – слишком вкусно:

"И штоллен очень вкусный, и Наполеон, как у бабушки. И еще мне очень нравится думать, что какие то деньги трачу, и они идут на зарплату женщинам".

А еще на аренду здания приюта и квартплату.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

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