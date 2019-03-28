В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику
От тяжести мокрого снега падали деревья
Вечером 27 марта Днепр накрыл циклон, который принес с собой дождь и мокрый снег. В результате из-за непогоды на городских дорогах усложнилось движение транспорта.
Кроме того, от мокрого снега и сильных порывов ветра на улице Рабочей рухнуло дерево. С последствиями непогоды утром 28 марта боролись 29 единиц коммунальной техники. Рабочие высыпали на дорогу 386 тонн песчано-солевой смеси и семь тонн соли.
В первую очередь, от снега и гололеда очистили мосты, путепроводы, подъемы и спуски с дорог. А также подъезды к медицинским учреждениям.
Ранее сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла. Кратковременный дождь с градом прошел 26 марта и в Киеве.
Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.
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