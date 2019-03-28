В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику

От тяжести мокрого снега падали деревья

В Днепре после снегопада на улицы вывели коммунальную технику. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d08/894/5c9d0889490d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d08/894/5c9d0889490d9.jpg 2019-03-28T19:52:00+02:00 Днепр От тяжести мокрого снега падали деревья

Вечером 27 марта Днепр накрыл циклон, который принес с собой дождь и мокрый снег. В результате из-за непогоды на городских дорогах усложнилось движение транспорта.

Кроме того, от мокрого снега и сильных порывов ветра на улице Рабочей рухнуло дерево. С последствиями непогоды утром 28 марта боролись 29 единиц коммунальной техники. Рабочие высыпали на дорогу 386 тонн песчано-солевой смеси и семь тонн соли.

В первую очередь, от снега и гололеда очистили мосты, путепроводы, подъемы и спуски с дорог. А также подъезды к медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла. Кратковременный дождь с градом прошел 26 марта и в Киеве.

Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.