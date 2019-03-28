Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику

Сегодня, 19:52

От тяжести мокрого снега падали деревья

В Днепре после снегопада на улицы вывели коммунальную технику
В Днепре после снегопада на улицы вывели коммунальную технику. Фото: пресс-служба мэрии Днепра
В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d08/894/5c9d0889490d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d08/894/5c9d0889490d9.jpg Днепр От тяжести мокрого снега падали деревья

Вечером 27 марта Днепр накрыл циклон, который принес с собой дождь и мокрый снег. В результате из-за непогоды на городских дорогах усложнилось движение транспорта.

Кроме того, от мокрого снега и сильных порывов ветра на улице Рабочей рухнуло дерево. С последствиями непогоды утром 28 марта боролись 29 единиц коммунальной техники. Рабочие высыпали на дорогу 386 тонн песчано-солевой смеси и семь тонн соли.

В первую очередь, от снега и гололеда очистили мосты, путепроводы, подъемы и спуски с дорог. А также подъезды к медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла. Кратковременный дождь с градом прошел 26 марта и в Киеве.


Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег снег, Днепр, снегопад, непогода, мокрый снег

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепр вернулась зима: на дороги вывели коммунальную технику". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:26

После вчерашней непогоды по всей стране сегодня ситуация улучшится, выйдет солнце, но не везде

Аномалии весны: в Киеве разбушевалась настоящая метель

Вчера, 16:01

В течение часа в столице шел снег, который сопровождался сильными порывами ветра

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

6 привычек, которые программируют на бедность

У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Выяснилось, куда пропала Ирина Безрукова