В Днепр завезли зараженный салат из Италии: чем он опасен

Трипс поразил почти две тонны рукколы

В Украину из Италии, в которой бушует коронавирус, привезли зараженный салат. Крупная партия рукколы попала в Днепр, сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в области.

Как выяснилось, почти две тонны салата поразил западный цветочный трипс.

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"18 февраля 2020 года Государственными фитосанитарными инспекторами при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в Днепропетровском аэропорту Днепропетровской области в грузе салата рукколы, весом 1,92 тонны, был обнаружен карантинный вредный организм – западный цветочный трипс. Груз поступил из Италии", – говорится в сообщении.

Отметим, что западный цветочный трипс – это вредитель, который встречается только на парниковых культурах. Насекомое переносит опасные для человека вирусные заболевания.

Добавим, что вредители на импортных товарах – не единственная проблема. Не так давно в Украину привезли китайский чай, в котором обнаружили антрахинон. Это вещество в медицине используют как слабительное средство, а в сельском хозяйстве – им отпугивают птиц.

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