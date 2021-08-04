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В Днепре 10-летний мальчик выстрелил в себя из ружья. В каком он состоянии

4 августа 2021 13:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ребенок достал оружие отца, чтобы поиграть, но развлечения мальчика закончились печально

После стрельбы ребенка увезли медики "скорой". Коллаж "Сегодня"

После стрельбы ребенка увезли медики "скорой". Коллаж "Сегодня"

В Днепре 10-летний мальчик играл с оружием отца и случайно выстрелил себе в ногу. Ребенка с ранением госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщает "Depo.Днипро".

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Инцидент случился в Самарском районе Днепра. Мальчик взял пневматическое ружье отца из шкафа и выстрелил себе в ногу.

Пострадавшего увезли в больницу, ему сделали операцию на стопе. В данный момент жизни ребенку ничего не грозит.

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Полицейские начали уголовное производство по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. На сайте отметили, что оружие, из которого выстрелил мальчик, не ставится на учет и не требует разрешительных документов.

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Напомним, последнее время участились случаи стрельбы. Например, 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейские.

А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

О стрельбе в Одессе смотрите в сюжете "Сегодня":

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