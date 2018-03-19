В Днепре 14-летний сирота может остаться без квартиры

Парень потерял мать и остался круглым сиротой, на квартиру претендует сожитель, он сменил замки в квартире

Без квартиры может остаться четырнадцатилетний сирота в Днепре. В мае прошлого года у Никиты умерла мать. Впоследствии он узнал – на их квартиру положил глаз ее приятель. Подал иск в суд о разделе имущества. Корреспонденты "Сегодня" попытались разобраться в этой запутанной истории.

Парень стучится в закрытую дверь. Так четырнадцатилетний Никита пытался попасть домой год назад. Тогда парень потерял мать и остался круглым сиротой. Присмотреть за ним бабушка просила приятеля покойной дочери – Михаила. Именно он и сменил замки в квартире

"Миша находился внутри и не открывал мне просто. Мне пришлось остаться на улице и ждать пока не откроет. Я даже не смог забрать ни вещи свои, ни тетради", – жалуется Никита Казаков.

А когда Никита с бабушкой начали оформлять наследство – узнали: друг покойной матери уже и зарегистрировался в их квартире.

"Я взяла справку, а там уже прописан и он. А потом пришла бумажка, что арест на квартиру", – рассказывает Наталья Федорова.

С иском в суд обратился тот самый Михаил.

"Михаил поселился в квартире, и занял квартиру полностью. Не пускает никого. Мотивирует тем, что это его квартира", – рассказывает тетя Никиты Козакова Людмила Надеева.

Бабушка с Никитой пожаловались в департамент административных услуг, и Михаила выписали из квартиры. Но через несколько месяцев он восстановил регистрацию.

"Я ходила, обивала пороги. Чтобы они мне дали бумажку – на каком основании его прописали", – продолжает Наталья Федорова.

В Депатртаменте админуслуг уверяют: Михаил принес решение суда.

"Обратился сам господин Онасенко, Ссылаясь на то, что им подан иск, наложен арест на данное имущество, и попросил отменить в порядке правил регистрации места жительства снятие его с регистрации места жительства по этому адресу", – говорит начальник отдела Департамента услуг и разрешительных процедур Днепровской горсовета Максим Кучеренко.

Чиновники не имели оснований для этого, уверяет юрист Антон Деньгуб.

"Человек, который претендует на регистрацию, обязан подтвердить право на проживание в этой квартире, которое может заключаться в свидетельство о праве собственности, ордером, договор найма. Либо нотариальным согласием собственников квартиры", – говорит Антон Деньгуб.

"Сегодня" пытались пообщаться с Михаилом Онасенко. Тот сначала согласился встретиться, но потом передумал.

"Да, я буду судиться. Я хочу доказать, что я жил в этой квартире с Яной, царство ей небесное, что я был гражданским мужем. И раздел имущества", – говорит Михаил Онасенко.

После того как история Никиты разошлась в соцсетях, помочь ему взялся лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Его однопартийцы встретились с семьей и уже обеспечили ее юридической поддержкой: прислали запросы в полицию, прокуратуру и органы опеки.

"Я сам вырос в детском доме, интернате, и я знаю, что такое жизнь без отца, без матери, и когда у тебя забирают последнюю квартиру. Сейчас мы инициируем изменения в законодательство, чтобы еще больше усилить защиту детей-сирот, чтобы не дать возможности выбрасывать, как ненужную вещь, из квартиры детей, которых не могут защитить, потому что у них нет отца и матери. Мы будем добиваться увеличения полномочий и органов власти в защиту жилищных прав сирот, на трудоустройство, на обеспечение", – говорит Олег Ляшко.

После вмешательства нардепа полиция уже начала уголовное производство по факту мошенничества.

На днях семья Никиты получила очередное решение суда. Согласно ему, арест с квартиры сняли.