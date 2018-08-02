В Днепре 14-летняя девочка, поборовшая рак, после драки попала в больницу

В Днепре 14-летнюю девочку избила сверстница, пока еще две наблюдали за этим. Спасли жертву соседи, которые услышали крики. Мать дочери, которую привезли домой окровавленной, серьезно напугана, ведь ее дочь недавно поборола рак.

"Мы живем вот в этом подъезде, здесь Лиза играла с детьми, с малышами, под нашими окнами все это происходило. Девочка-подросток взяла ее за волосы, накрутила на руку, начала избивать, давала пощечины, потом она за волосы стянула ее вот сюда", – рассказала очевидица инцидента.

По словам матери пострадавшей, уже на земле ее нападавшая избивала Лизу ногами, прыгала на живот и била по лицу, и дети во дворе все видели и побежали к родителям за помощью.

"У ребенка был шок, когда она мне рассказывала, она говорит, мама, мы даже не знали, что делать, такой ситуации у нас никогда не было", – призналась соседка Наталья Грунская.

Соседи спасли Лизу – окровавленную девочку привезли домой и вызвали "скорую".

"У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, туловища, конечностей, ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас состояние ребенка улучшается, опасений за жизнь нет", – рассказал Владимир Агафонов, заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы.

Лиза все еще в больнице. Кто и за что ее избил, рассказывает неохотно. Говорит, что напала прохожая и двое ее друзей – парень и девушка.

"Они проходят мимо, а мы играли, корчили рожицы, показала язык, девочка поворачивается и говорит, это ты мне, я говорю, нет, это детям. Она подходит сзади, берет за волосы и начинает бить ногами", – объяснила пострадавшая Елизавета Носенко.

Мать Лизы в отчаянии – недавно дочь победила рак и теперь неизвестно, как произошедшее повлияет на ее здоровье.

"Она ее как раз била в ту ногу, которая оперирована четырежды", – со слезами призналась она.

В больнице Лиза останется как минимум до конца недели, а дальше ее ожидает психологическая реабилитация, говорят медики. В полиции открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

"Это предварительная правовая квалификация, более подробно можно будет говорить после проведения судмедэкспертизы потерпевшей. Сейчас мы выясняем все подробности, опросили свидетелей, у полиции уже есть подробная информация, кто может быть причастен к совершению этого преступления", – заявила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Фамилий тех, кто бил Лизу, правоохранители не сообщают. Сами подростки к жертве не приходили и не извинялись.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Также мы писали о случае, когда в Славянске двое молодых людей в возрасте 14 и 15 лет жестоко избили 14-летнюю местную жительницу, сломав ей нос.