В Днепре 17-летнему "минеру-шутнику" грозит до шести лет тюрьмы

Парень сообщил в полицию о взрывчатке в двух жилых домах

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Днепре полицейские задержали юного "шутника", который сообщил о минировании двух пятиэтажных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, информация о бомбе поступила на горячую линию 102 в ночь с 23 на 24 июля. Парень сообщил о минировании многоэтажек на проспекте Калнышевского.

На место выехали спасатели, взрывотехники, кинологи с собаками и полицейские. Обследовав указанные дома никаких опасных предметов обнаружено не было. При этом вскоре полицейским удалось задержать шутника – им оказался 17-летний парень. У него изъяли телефон, с которого и был совершен звонок.

"По факту возбуждено уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Парню вручено уведомление о подозрении", — рассказали в пресс-службе.

Если суд докажет вину 17-летнего "минера", он может отправиться за решетку сроком на шесть лет.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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